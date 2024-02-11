Москва, 11 февраля, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Киберпреступники в 2023 году провели более 600 млн DDoS-атак на портал «Госуслуги». Как рассказал вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов на Дне госуслуг на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, они носили массовый характер, но их удалось отразить.

Известия/ Дмитрий Коротаев

«Это более 600 млн массовых DDoS-атак ёмкостью более 1 Тбит/сек. Это колоссальное, сложнейшее информационное воздействие», — заявил он.

По словам Ляпунова, каждый месяц блокируется более 70 подделок на госпортал, среди которых и фишинговые сайты, и Telegram-каналы, и приложения, в том числе эксперты пресекли свыше 1,2 тыс. попыток оказания нелегальных услуг, предлагаемых фальшивыми дублями «Госуслуг». Заблокировали более двух тыс. украденных учётных записей.

Как сообщало ИА Регнум, глава департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совбеза России Алексей Петров рассказал, что хакеры постоянно атакуют информационную инфраструктуру страны и только за 2023 год они провели около 200 тыс. мощных кибератак. Как отметил Петров, ситуацию определяет глобальное противостояние западных стран с Россией и другими государствами, отстаивающими свой цифровой суверенитет.

Международная выставка «Россия» проходит по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ.

В середине января Путин предложил продлить выставку-форум «Россия» до конца лета, учитывая огромный интерес к ней и популярность. Согласно опросу, мероприятие вызвало гордость за свою страну у 97% посетителей. Девять из десяти респондентов заявили, что они узнали на выставке для себя что-то новое. Более половины участников опроса заявили, что выставка превзошла ожидания, которые у них были до посещения.