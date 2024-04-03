Москва, 3 апреля, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Издержки от прекращения работы банковских карт системы «Мир» в Армении будут для Еревана выше, чем от возможных западных санкций. Об этом 3 апреля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Я уверена, что, к сожалению, издержки от этого шага гораздо выше, нежели гипотетический ущерб от западных рестрикций», — сказала Захарова.

Она отметила, что экономика Армении понесёт ощутимые потери, а граждане столкнутся с серьёзными неудобствами.

В частности, работающим в России армянам станет труднее переводить деньги на родину. Кроме того, возможность платить картой потеряют и туристы.

По словам Захаровой, Москва с сожалением констатирует, что Ереван подчинился давлению Запада в вопросе функционирования карт «Мир» в стране.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта стало известно об отказе армянских банков от обслуживания карт «Мир». Армянская сторона уведомила об этом Национальную систему платёжных карт. Карты перестали работать в банкоматах и POS-терминалах большинства местных финучреждений, кроме «ВТБ Армения», дочерней организации российского ВТБ.

В инфраструктуре банка «ВТБ Армения» держателям таких карт остались доступны ключевые сервисы, такие как снятие наличных в банкоматах и онлайн-оплата услуг, а также переводы, в том числе трансграничные.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отказ Армении от обслуживания банковских карт системы «Мир» давлением со стороны США. При этом он подчеркнул, что совместно с армянской стороной Россия продолжит поиски путей выхода из сложившегося положения и компенсаций.