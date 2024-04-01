Москва, 1 апреля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отказ Армении от обслуживания банковских карт системы «Мир» давлением со стороны США. Об этом представитель Кремля заявил на брифинге 1 апреля.

Алексей Майшев /ИЗВЕСТИЯ

«Неоднократно говорили, что многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны США — угрозы санкций, вторичных санкций и так далее​​​. Конечно, экономические учреждения, компании, банки и другие финансовые учреждения принимают меры. Это не значит, что мы не продолжаем с нашими армянскими друзьями работу по хеджированию наших собственных рисков и исправлению ситуации», — объяснил Песков.

Совместно с армянской стороной Россия продолжит поиски путей выхода из сложившегося положения и компенсаций, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта СМИ сообщали о грядущем отказе армянских банков от обслуживания карт «Мир», отмечая, что они перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства местных финучреждений, кроме «ВТБ Армения», дочерней организации российского ВТБ.

Позднее в тот же день отказ подтвердили официально, армянская сторона уведомила о нём Национальную систему платёжных карт. Сообщалось о прекращении обслуживания банками — участниками ArCa карт «Мир» с 30 марта. В инфраструктуре банка «ВТБ Армения» держателям таких карт остались доступны ключевые сервисы, такие как снятие наличных в банкоматах и онлайн-оплата услуг, а также переводы, в том числе трансграничные.