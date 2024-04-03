Москва, 3 апреля, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 164 украинских беспилотных летательных аппарата в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 3 апреля на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Кроме того, российские военные уничтожили две управляемые авиабомбы JDAM.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 164 украинских беспилотных летательных аппарата и две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США», ― доложил Конашенков.

Всего с начала проведения СВО российские силы уничтожили 18 538 беспилотников ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 2 апреля, российские силы ПВО сбили 195 украинских дронов, а также 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire.

1 апреля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 17 снарядов системы залпового огня Vampire, использующейся Украиной, над Белгородской областью.

31 марта системы ПВО сбили в зоне проведения спецоперации 176 украинских беспилотников и 23 снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган».