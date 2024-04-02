Москва, 2 апреля, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 195 украинских дронов, а также 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire, сообщил 2 апреля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 195 украинских беспилотных летательных аппаратов и 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire», — заявил генерал.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили в зоне СВО 18 374 беспилотных летательных аппарата.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин 1 апреля рассказал, что специалисты изучили захваченный российскими военными украинский дрон «Баба-яга». Это позволило установить координаты места сборки беспилотника и цепочку поставок комплектующих для него.

В российском оборонном ведомстве 1 апреля сообщили, что силы ПВО перехватили шесть беспилотников ВСУ над Чёрным морем.