Москва, 31 марта, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 176 украинских беспилотников и 23 снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган». Об этом 31 марта на брифинге проинформировал официальной представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 178 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», — говорится в сообщении Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, утром 31 марта российские средства ПВО нейтрализовали 10 реактивных снарядов украинской РСЗО Vampire над Белгородской областью.

Кроме того, ранее стало известно об уничтожении трёх украинских беспилотников над территорией Ярославской области. По данным Минобороны, попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресечена около 06:00 мск.