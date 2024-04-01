Белгород, 1 апреля, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 17 снарядов системы залпового огня Vampire, использующейся Украиной, над Белгородской областью. Об этом 1 апреля заявили в Министерстве обороны России.

Николай Гынгазов/ТАСС

«Около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО 17 снарядов уничтожены», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее российские средства ПВО сбили 10 аналогичных снарядов над территорией региона. По сообщениям Минобороны, попытку атаки ВСУ совершили около 07:00 мск. Накануне этого в регионе украинский беспилотник атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль, в результате взрыва никто не пострадал, автомобиль получил повреждения.