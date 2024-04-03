Москва, 3 апреля, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Подготовку любых инициатив в сфере миграции и их утверждение необходимо проводить с учётом мнения правоохранительных органов. Об этом 3 апреля заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта в Государственной думе.

Александр Кондратюк/РИА Новости

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Как отметил премьер-министр, намерение принять дополнительные решения в сфере миграции понятно и справедливо.

«Обращу, коллеги, внимание на очень важный факт. Подготовка, обсуждение всех инициатив, а тем более их утверждение должны проходить с учётом позиций правоохранительных органов, в компетенцию которых входит безопасность граждан и государства в целом», — сказал он.

Председатель правительства уточнил, что это именно те службы, которые осуществляют реализацию принятых решений и отвечают за их результат, а потому нужно вести в этом вопросе согласованную работу, чтобы она была эффективной.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля президент Владимир Путин заявил о необходимости кардинального обновления подходов к миграционной политике в стране. Российский лидер также поручил МВД, другим правоохранителям и спецслужбам вместе с правительством и с администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

Глава государства также отметил, что в Россию для проживания и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык. Путин подчеркнул, что это должно стать решающим принципом в этой сфере.

Позднее в этот же день первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов указал на то, что России стало сложно реагировать на новые вызовы в сфере миграции. По его словам, сложившаяся ситуация требует оперативных кардинальных шагов и нового уровня взаимодействия всех профильных служб.