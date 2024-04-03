Москва, 3 апреля, 2024, 09:13 — ИА Регнум. С начала 2024 года на службу по контракту в Вооружённые силы России поступило больше 100 тыс. человек. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

ИЗВЕСТИЯ

В ведомстве добавили, что в последние полторы недели количество желающих служить по контракту существенно возросло.

«Ежедневно в пункты отбора на контракт по всей стране приходят до 1700 человек для поступления на военную службу», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В Минобороны добавили, что только за последние десять дней контракты для участия в специальной военной операции заключили около16 тысяч граждан.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году контракт с ВС России подписали 540 тыс. военнослужащих. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, это позволило создать две резервные армии, шесть дивизий.

Он отметил, что только с начала 2024 году по состоянию на 20 февраля на службу по контракту поступили порядка 50 тыс. человек, и люди продолжают идти. Министр указал, что набранные в 2023 году контрактники сегодня уже стали профессиональными обученными войсками и представляют серьёзную силу.

По данным Минобороны, с 1 января по 1 декабря 2023 года в интересах объединённой группировки войск на военную службу приняли свыше 452 тыс. человек. Всего же в 2023 году в этих целях привлекли больше 500 тысяч человек, из них 420 тысяч по контракту.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 19 февраля сообщил, что с 1 января текущего года на службу в Вооружённые силы России в интересах спецоперации приняли более 53 тыс. человек.