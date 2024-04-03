Москва, 3 апреля, 2024, 09:26 — ИА Регнум. Большая часть желающих за последнее время заключить контракты на службу в Вооружённых силах России называла основным мотивом для принятия такого решения желание отомстить за теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом 3 апреля сообщили в Министерстве обороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

В военном ведомстве отметили, что течение последних полутора недель наблюдается значительный рост количества желающих пойти на военную службу по контракту для участия в спецоперации.

«В ходе собеседований, проведённых за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 апреля в Минобороны заявили, что за последние десять дней около 16 тыс. человек заключили контракты для участия в СВО. Отмечалось, что в пункты заключения контрактов на военную службу в стране ежедневно приходят порядка 1700 человек.

Министр обороны Сергей Шойгу 20 марта рассказал, что для повышения боевых возможностей армии России до конца года планируется сформировать две армии, 14 дивизий и 16 бригад. Он уточнил, что ВС России уже сформировали армейский корпус, мотострелковую дивизию, Днепровскую речную флотилию и бригаду речных катеров флотилии.

Вечером 22 марта вооружённые автоматами террористы напали на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник». В результате теракта погибли 144 человека и ещё 551 человек пострадал. В рамках уголовного дела задержали 12 фигурантов.

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».