Москва, 3 апреля, 2024, 08:24 — ИА Регнум. В течение последних десяти дней порядка 16 тыс. человек заключили контракты для участия в специальной военной операции. Об этом 3 апреля сообщили в Министерстве обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

По информации военного ведомства, в пункты заключения контрактов на военную службу по всей России каждый день приходят до 1700 человек.

«Всего же за последние десять дней заключили контракты для участия в специальной военной операции около16 тысяч граждан», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в России увеличилось до 240 количество полигонов для тренировок войск, в том числе для группировок в зоне проведения спецоперации. Он также назвал развитие сети полигонов и обеспечение военнослужащих необходимыми средствами приоритетным направлением деятельности.

Ранее в этот же день глава Минобороны рассказал, что срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в СВО. По данным Шойгу, в соответствии с указом весной к призыву для службы в армии подлежат 150 тысяч человек.