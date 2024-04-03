Москва, 3 апреля, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Тела 84 из 87 опознанных жертв террористической атаки в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» выдали из судебно-медицинского морга в московском Царицыно родственникам. Об этом 3 апреля рассказал представитель столичных экстренных служб.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«По состоянию на 08:00 среды родственникам выданы тела 84 погибших», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По словам представителя экстренных служб, на данный момент в судебно-медицинском морге в Царицыно опознали тела 87 погибших в результате теракта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 апреля уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что количество погибших в результате теракта в «Крокусе» детей возросло до шести. Она уточнила, что ещё семеро детей пострадали.

Вечером 22 марта вооружённые автоматами террористы атаковали «Крокус Сити Холл». В результате этого 144 человека погибли и ещё 551 пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Четверых непосредственных исполнителей теракта задержали днём 23 марта в Брянской области около границы с Украиной. Их арестовали. Позднее в СИЗО отправили ещё пятерых соучастников. Московский Басманный суд 1 апреля арестовал десятого фигуранта дела.

Директор ФСБ Александр Бортников 27 марта заявил, что показания задержанных по делу о теракте в Подмосковье подтверждают украинский след. В СК 28 марта заявили о получении доказательств связи террористов из «Крокуса» с украинскими националистами. В Министерстве иностранных дел указали на то, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде произошедших на территории России терактов.

Президент Владимир Путин 2 апреля заявил, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков террористической атаки в «Крокусе». Российский лидер также назвал борьбу с экстремизмом одним из приоритетных направлений работы правоохранителей.