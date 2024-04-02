Тегеран, 2 апреля, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Авиаудар Израиля по консульству Ирана в Дамаске не только нарушает основы международного права, но также угрожает дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке с непредсказуемыми последствиями, заявило посольство России в Тегеране 2 апреля в Telegram-канале.

Majdi Fathi/Global Look Press

«Глубоко потрясены и возмущены ударом Израиля по зданию консульства Исламской Республики Иран в Дамаске, приведшим к человеческим жертвам и разрушению здания», — заявили дипломаты.

Посольство выразило соболезнования родным и близким погибших, а также пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, самолёты ВВС Израиля 1 апреля нанесли ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске, несмотря на то, что средства ПВО Сирии смогли частично отразить удар. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил о гибели двух генералов: Мохаммада Резы Захеди и Мохаммада Хади Хаджи Рахими.

Россия потребовала провести открытое заседание Совбеза ООН в связи с ударом по консульству на основании запроса иранской стороны. Его назначали на 15:00 (22:00 мск) 2 апреля.

МИД России решительно осудил удар по иранскому консульству и призвал Израиль не совершать провокационные силовые акции.

Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что атака Израиля не останется без ответа. Он обвинил Тель-Авив в использовании террора и назвал авиаудар по консульству трусливым преступлением.