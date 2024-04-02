Москва, 2 апреля, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки потеряли на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации более 300 бойцов. Об этом на брифинге 2 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости / Станислав Красильников

Также украинская армия лишилась одного танка, двух бронемашин, четырёх автомобилей и трёх артиллерийских установок ― двух «Гвоздик» и гаубицы Д-30.

В свою очередь российские военные активными действиями на этом направлении улучшили положение по переднему краю.

«Подразделения группировки войск «Центр» <…> нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили 11 контратак», ― доложил Конашенков.

Штурмовые группы 25-й воздушно-десантной, 68-й пехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ пытались атаковать позиции российских сил в районах Новгородского, Тоненького, Первомайского, Ленинского и Бердычей в ДНР. Ни одна попытка не увенчалась успехом.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия за сутки 31 марта потеряла на авдеевском направлении до 295 бойцов и ещё один американский танк Abrams. В Минобороны уточнили, что ВСУ также потеряли пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Подразделения российской Южной группировки войск 30 марта уничтожили очередной немецкий танк Leopard на донецком направлении. Боевую машину ликвидировали с помощью FPV-дрона.

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу 2 апреля на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил сообщил, что с начала текущего года российские силы освободили более 400 кв. км территории. При этом за март российские войска освободили пять населённых пунктов ― Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное в ДНР и посёлок Мирное в Запорожской области.