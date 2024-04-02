Москва, 2 апреля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. С начала текущего года российские силы освободили более 400 кв. км территории. Об этом 2 апреля на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил (ВС) России сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Всего с начала года под наш контроль перешло 403 кв. км территории новых регионов Российской Федерации», ― уточнил глава Минобороны.

Он также добавил, что за март российские войска освободили пять населённых пунктов.

«Благодаря мужеству, профессионализму наших военнослужащих за прошлый месяц в Донецкой Народной Республике освобождены населённые пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, в Запорожской области ― посёлок Мирное», ― сказал генерал армии.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил от том, что российские военные в ходе спецоперации освободили от украинской армии село Красное в ДНР.

За неделю с 16 по 22 марта на авдеевском направлении российские войска во взаимодействии с авиацией и артиллерией освободили два села — Орловка и Тоненькое в ДНР. За этот период ВСУ потеряли 2195 военных. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что в Тоненьком под Авдеевкой базировались украинские расчёты чешских реактивных систем залпового огня Vampire, которые обстреливали Донецк.

Также на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» освободили Мирное в Запорожской области и улучшили тактическое положение по переднему краю. Потери ВСУ превысили 935 военнослужащих.