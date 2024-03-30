Донецк, 30 марта, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Бойцы Южной группировки российских войск недавно уничтожили немецкий танк Leopard на донецком участке фронта в ДНР. Соответствующее видео предоставил «РИА Новости» командир взвода БПЛА с позывным Батайск.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

По его словам, боевая техника противника была обнаружена при облёте позиций. Также о месте нахождения танка подсказали соседние подразделения.

«Так как съёмка велась с задней части (танка), пыль поднималась, не могли разобрать (какая). Подняли свою «птичку» в тот район, был обнаружен Leopard. Экстренно по команде был поднят расчёт FPV, отработали. И так уничтожили», — пояснил командир.

Военный добавил, что только его подразделение уничтожило в зоне СВО минимум два танка Leopard. Особых отличий у западных образцов техники нет, обычный металл, который также уничтожается, сверхъестественных способностей и живучести нет никаких, констатировал военный.

До появления немецких танков на фронте бойцы взвода искали возможность записать в список своих трофеев Leopard. Военные пока не сталкивались на поле боя с американскими Abrams, но и к их уничтожению бойцы готовы, заверил Батайск. К тому же эти машины существенно тяжелее немецких и менее манёвренные, единственное, они оснащены дополнительной защитой экипажа, но и эта техника сжигается, заключил командир взвода БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, британские танки Challenger 2 так же, как немецкие Leopard и американские Abrams, значительно переоценены. Конфликт на Украине показал уязвимость этих боевых машин от переносных противотанковых средств и беспилотников, признали журналисты американского издания National Interest.

Министр обороны Сергей Шойгу 20 марта на заседании коллегии ведомства заявил, что с начала 2024 года российские войска уничтожили в ходе боевых действий четыре американских танка Abrams, пять немецких Leopard, 27 бронемашин Bradley, а также пусковые установки РСЗО и ЗРК западного производства. Западу всё сложнее аргументировать необходимость продолжения финансирования и поставок вооружений ВСУ, в связи с этим украинскому командованию пришлось вводить в бой резервы, используя самые дорогие образцы предоставленной зарубежной техники. В общей сложности ВСУ потеряли 11 тыс. единиц различного вооружения, добавил Шойгу.