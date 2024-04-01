Москва, 1 апреля, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки потеряли на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации до 295 бойцов и ещё один танк Abrams американского производства. Об этом на брифинге 1 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Кроме того, украинская армия лишилась пяти боевых бронированных машин и пяти автомобилей.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка «Акация», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также орудие М119 производства США», ― доложил военный.

Также за прошедшие сутки подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи. Российские военные нанесли удары по формированиям 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Первомайского, Бердычей, Тоненького и Водяного в ДНР.

Штурмовые группы 24-й механизированной бригады ВСУ пытались контратаковать в районах Ленинского и Шумов. Обе контратаки российские подразделения успешно отразили.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 30 марта, российские военные улучшили положение по переднему краю в районе Авдеевки и отразили девять контратак украинкой армии у Ленинского, Тоненького, Водяного, Бердычей и Первомайского в ДНР. ВСУ потеряли за сутки до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также станцию разведки и радиоэлектронной борьбы.

31 марта стало известно, что бойцы группировки «Центр» подбили очередной американский танк Abrams ВСУ, теперь на авдеевском направлении. На кадрах видео видно, как беспилотник «Ланцет» легко планирует и врезается в стоящий между деревьев Abrams. Танк взрывается. Был ли экипаж в боевой машине — не уточняется.

Военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке заявил, что российской армии осталось захватить два села для выхода на оперативный простор к западу от Авдеевки. Он добавил, что ближайшее к линии фронта украинское село Уманское находится в 3 км к западу, Новопокровское — в 5 км.