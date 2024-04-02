Дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске
«112»: дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске
Нижнекамск, Татарстан, 2 апреля, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Утром 2 апреля беспилотный летательный аппарат осуществил атаку на нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске. Об этом 2 апреля сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
«Также утром БПЛА атаковал нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске», — говорится в сообщении.
По информации источника, дрон атаковал технологическую установку, после чего вспыхнул пожар.
Уточняется, что сейчас его уже полностью ликвидировали, в результате атаки нет пострадавших.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 апреля в Елабуге и Нижнекамске зафиксировали атаки беспилотников. В результате удара в Елабуге пострадали шесть человек.
В особой экономической зоне «Алабуга» сообщили об ударе двух дронов по общежитию. В результате атаки пострадали два человека.