Санкт-Петербург, 13 марта, 2024, 08:21 — ИА Регнум. В Ленинградской области на подлёте к нефтезаводу сбили беспилотник самолётного типа, сообщил 13 марта глава региона Александр Дрозденко.

Александр Полегенько/ТАСС

«Средствами поражения мобильной группы в Киришском районе на подлете к заводу КИНЕФ сбит БПЛА самолётного типа», — написал он в Telegram-канале.

Дрозденко добавил, что производство работает в штатном режиме, жертв и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 марта 25 украинских БПЛА были перехвачены в небе над семью российскими регионами. Дежурные средства ПВО уничтожили по два беспилотника над Московской и Орловской областями, семь над Белгородской, 11 над Курской, по одному над Ленинградской, Брянской и Тульской областями.

Утром 13 марта на территории Брянской области пресекли попытку украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Всего в регионе сбили восемь дронов ВСУ.

ВСУ в ночь с 12 на 13 марта тремя беспилотниками попытались атаковать территорию Белгородской области. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал.