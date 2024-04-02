Вашингтон, 2 апреля, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена напрямую сообщила Тегерану, что Вашингтон не знал напрямую о подготовке Израилем удара по консульству Ирана в Дамаске и не участвовал в нем. Об этом 1 апреля сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.

Hummam Sheikh Ali/Global Look Press

«Администрация Байдена… напрямую сообщила Ирану, что США не знали об ударе по его консульству в Дамаске и не принимали в нём никакого участия», — говорится в сообщении.

Два чиновника из США заявили телеканалу, что Белый дом получил сообщения о подготовке удара в момент, когда авиация ВВС Израиля уже находилась в небе, при этом американская сторона не знала, какую цель выберут израильские военные.

По словам ещё двух американских чиновников, у США всё ещё нет подтверждения того, что один из командиров иранского Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди погиб при ударе Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля ВВС Израиля нанесли ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске, при этом силы противовоздушной обороны Сирии смогли частично отразить атаку. В числе погибших в результате израильской атаки оказался один из лидеров Корпуса стражей Исламской революции Ирана Мохаммад Реза Захеди. В иранском МИД предупредили, что Тегеран оставляет за собой право принять контрмеры и ответить Тель-Авиву на удар по консульству.

Позднее в этот же день постпредство Ирана при ООН назвало удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске преступлением и террористическим актом. Оно также направило генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу и председателю Совбеза ООН письмо с призывом осудить произошедшее.

В Министерстве иностранных дел России решительно осудили удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске и призвали израильскую сторону не делать каких-либо провокационных силовых акций. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский 2 апреля сообщил, что Россия запросила открытое заседание Совбеза ООН в связи с израильским ударом по иранскому консульству в Дамаске.