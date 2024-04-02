Курск, 2 апреля, 2024, 06:50 — ИА Регнум. Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменили власти Курской области, сообщил 2 апреля в своём Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — отметил губернатор.

Указанный режим действовал в регионе с вечера 1 апреля. Подобный режим вводили и отменяли в Воронежской и Липецкой областях, а также в Белгороде и Белгородском районе.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта в небе над Курском силы противовоздушной обороны сбили украинскую зенитную ракету С-200. Её обломки упали в центре и других районах города. Упавшие фрагменты повредили крыши нескольких зданий.

31 марта официальной представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили за сутки 176 дронов ВСУ, а также 23 снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган».