Воронеж, 1 апреля, 2024, 22:14 — ИА Регнум. В Воронежской области объявили режим опасности атаки беспилотных летательный аппаратов (БПЛА). Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие», — указал глава региона.

Гусев подчеркнул, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в режиме готовности. Он призвал граждан следить за оповещениями от правительства Воронежской области или МЧС РФ. Также глава региона порекомендовал жителям быть готовыми быстро перейти в безопасное место.

Как передавало ИА Регнум, ранее в понедельник Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область, применив реактивные системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. В Министерстве обороны России сообщили, что российские средства ПВО около 16:00 мск сбили над территорией региона 17 реактивных снарядов.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрелов со стороны украинских войск пострадали девять жителей Белгорода. Пострадавших с осколочными ранениями и баротравмами доставили в больницы.