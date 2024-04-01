Липецк, 2 апреля, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Режим воздушной опасности отменён в Липецкой области спустя час после объявления. Об этом в ночь на 2 апреля сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«Внимание! Отбой «Воздушной опасности», — говорится в сообщении.

Воздушная опасность на территории Липецкой области была объявлена в понедельник вечером, 1 апреля, около 23:20 мск. По словам Артамонова, у границ области засекли беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в связи с чем средства противовоздушной обороны (ПВО) перевели в режим повышенной готовности.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны России сообщили, что силы ПВО около 22:15 мск сбили в небе над Белгородской областью два беспилотника. До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в понедельник вечером Вооружённые силы Украины (ВСУ) во второй раз за сутки обстреляли территорию Белгорода и Белгородского района. По его словам, российские средства противовоздушной обороны сбили 19 воздушных целей на подлёте к городу.