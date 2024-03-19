Курск, 20 марта, 2024, 02:14 — ИА Регнум. Обломки уничтоженной российскими военными украинской зенитной ракеты С-200 упали в центре и других районах Курска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум С-200

«В результате работы ПВО обломки украинской ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города», — написал он.

По данным губернатора, в результате случившегося никто не пострадал.

Старовойт уточнил, что из-за падения фрагментов оказались повреждены крыши нескольких зданий. Он добавил, что в светлое время суток начнётся обследование городских территорий.

Глава региона также написал, что в Курске полностью восстановили электроснабжение, в котором наблюдались перебои. Губернатор предупредил, что школы и детсады не будут работать если в городе объявят ракетную опасность, которую не отменят до 08:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Министерство обороны России проинформировало о том, что российские военные уничтожили одну ракету украинской армии С-200 в небе над Курской областью и одну ракету зенитного ракетного комплекса ЗРК Patriot в Белгородской области. Это произошло приблизительно в 22:30 по московскому времени.

Перед этим в Курской области, а также в Белгороде и Белгородской области объявляли ракетную опасность. 18 марта ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района в Курской области. При ударе оказались повреждены нескольких домовладений. Помимо этого, загорелась хозяйственная постройка.