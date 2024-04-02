Белгород, 2 апреля, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Режим ракетной опасности объявляли власти в Белгороде и Белгородском районе, сообщил 2 апреля в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал он.

Губернатор призвал жителей указанных территорий найти безопасное место и укрыться там. Через несколько минут Гладков объявил, что этот режим отменён.

Ранее в Курской и Воронежской областях ввели опасность атаки беспилотников. При этом в Липецкой области объявлялся режим воздушной опасности, который отменили через некоторое время.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 апреля Минобороны проинформировало о том, что в небе над Белгородской областью уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Кроме того, вечером 1 апреля ВСУ во второй раз за сутки обстреляли Белгород и Белгородский район.

После этого Гладков уточнил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали на подлёте к городу 19 воздушных целей. Из-за удара украинских военных получили ранения десять человек