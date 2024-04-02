Тель-Авив, Израиль, 2 апреля, 2024, 03:18 — ИА Регнум. Указания усилить меры безопасности в своих посольствах и дипмиссиях по всему миру дали власти Израиля на фоне собственного удара по консульству Ирана в сирийской столице Дамаске. Об этом 1 апреля сообщает портал Ynet.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Просим продолжать принимать превентивные меры и уделять больше внимания во время рутинных операций», — указано в заявлении израильского дипломата, которое цитирует портал.

Ранее ИА Регнум сообщало, что постоянное представительство Ирана в ООН назвало удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске террористическим актом, вопиющим нарушением устава ООН и международного права.

Тегеран призвал Совет Безопасности ООН осудить удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске и принять немедленные меры, в том числе созвать срочное заседание Совбеза ООН.

Израильская авиация нанесла ракетный удар по консульству Ирана в Дамаска 1 апреля. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии смогли частично отразить атаку.

Два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана погибли в результате удара израильской авиации по иранскому генеральному консульству в Дамаске. Среди погибших в результате атаки оказался один из лидеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Реза Захеди. В иранском МИД предупредили, что Тегеран оставляет за собой право принять контрмеры и ответить Израилю на удар по консульству.

Россия в свою очередь решительно осудила удар Израиля по иранскому консульству. В МИД РФ подчеркнули, что такие нападения абсолютно недопустимы.