Нью-Йорк, США, 2 апреля, 2024, 02:11 — ИА Регнум. Удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске является террористическим актом, вопиющим нарушением устава ООН и международного права. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном 1 апреля на странице постоянного представительства Ирана в ООН в X (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Данное ужасающее преступление и трусливая террористическая атака являются грубым нарушением устава ООН, международного права и фундаментального принципа неприкосновенности дипломатических и консульских объектов… и представляет собой значительную угрозу региональному миру и безопасности», — говорится в документе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Тегеран призвал Совет Безопасности ООН осудить удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске и принять немедленные меры, в том числе созвать срочное заседание Совбеза ООН.

Израильская авиация нанесла ракетный удар по консульству Ирана в Дамаска 1 апреля. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии смогли частично отразить атаку.

Среди погибших в результате атаки оказался один из лидеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Реза Захеди. В иранском МИД предупредили, что Тегеран оставляет за собой право принять контрмеры и ответить Израилю на удар по консульству.

Россия в свою очередь решительно осудила удар Израиля по иранскому консульству. В МИД РФ подчеркнули, что такие нападения абсолютно недопустимы.