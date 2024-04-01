Тель-Авив, Израиль, 1 апреля, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Врачи успешно провели операцию по удалению грыжи у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Сейчас глава израильского правительства пришёл в себя и чувствует себя хорошо. Об этом 1 апреля сообщила канцелярия премьера.

Сергей Гунеев/РИА Новости Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится в сознании и общается с семьёй в понедельник после того, как ему была успешно проведена операция по удалению грыжи», — сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление больницы.

В медицинском центре «Хадасса» в Иерусалиме добавили, что Нетаньяху идёт на поправку, но не уточнили, сколько времени может занять восстановление после операции и когда выпишут политика.

Как сообщало ИА Регнум, у Нетаньяху вечером 30 марта во время планового осмотра обнаружили грыжу. Медики приняли решение сделать операцию 31 марта под полным наркозом.

Обязанности премьер-министра Израиля на время операции и восстановления Нетаньяху исполняет министр юстиции Ярив Левин.

В июле 2023 года Нетаньяху госпитализировали. Причиной госпитализации политика медики назвали обезвоживание. При обследовании врачи не выявили у премьера нарушений сердечного ритма. Специалист по кардиологии в центре «Шеба» профессор Иегуда Адлер настоятельно рекомендовал Нетаньяху снизить нагрузку, поскольку подобный инцидент со здоровьем мог быть только началом.

Позднее канцелярия Нетаньяху сообщила, что в ночь на 23 июля политику предстоит операция по установке кардиостимулятора. Врачи рекомендовали израильскому премьер-министру установить кардиостимулятор после того, как устройство мониторинга сердечного ритма выявило у него аритмию.

Операцию провели в стенах центра «Шеба» госпиталя «Тель ха-Шомер». Она прошла успешно и без осложнений. 24 июля Нетаньяху выписали из медучреждения.