Тель-Авив, Израиль, 31 марта, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху проведут операцию по удалению грыжи. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба канцелярии премьера.

Thomas Koehler/picture alliance/photothek/ТАСС Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Отмечается, что вечером 30 марта во время планового осмотра у Нетаньяху была обнаружена грыжа.

«После советов с врачами было решено, что сегодня вечером, 31 марта, премьер-министр прибудет в больницу для проведения операции по удалению грыжи. Операция будет проводиться под полным наркозом», — говорится в сообщении.

Обязанности премьер-министра Израиля на время операции и восстановления Нетаньяху будет исполнять министр юстиции страны Ярив Левин.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года Нетаньяху провели операцию по имплантации кардиостимулятора. Отмечалось, что она прошла успешно и без осложнений. Врачи рекомендовали израильскому премьер-министру установить кардиостимулятор после того, как устройство мониторинга сердечного ритма выявило у него аритмию.