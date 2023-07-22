Тель-Авив, Израиль, 23 июля, 2023, 02:24 — ИА Регнум. Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ночь на 23 июля предстоит операция по установке кардиостимулятора, сообщила канцелярия политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Сегодня ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху пройдёт операцию по имплантации кардиостимулятора», — говорится в сообщении.

Оперативное вмешательство запланировано в стенах центра «Шеба» госпиталя «Тель ха-Шомер».

По информации канцелярии, исполнять обязанности премьера-министра Израиля во время операции по установке кардиостимулятора Нетаньяху будет министр юстиции Ярив Левин.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля из-за недомогания госпитализировали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Причиной госпитализации политика было названо обезвоживание. При обследовании врачи не выявили у премьера нарушений сердечного ритма.

Специалист по кардиологии в центре Sheba профессор Иегуда Адлер настоятельно рекомендовал Нетаньяху снизить нагрузку, поскольку подобный инцидент со здоровьем может быть только началом.