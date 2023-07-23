Тель-Авив, Израиль, 23 июля, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Операция по имплантации кардиостимулятора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху прошла успешно и без осложнений, политик остаётся под наблюдением врачей. Об этом 23 июля сообщает радио Kan.

RONEN ZVULUN / POOL/ЕРА/ТАСС Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Отмечается, что врачи рекомендовали Нетаньяху установить кардиостимулятор после того, как накануне устройство мониторинга сердечного ритма выявило у него аритмию.

По информации радиостанции, решение о том, будет ли Нетаньяху выписан в воскресенье, 23 июля, или останется в госпитале для наблюдения, пока не принято.

Как передавало ИА Регнум, канцелярия Нетаньяху сообщила, что в ночь на 23 июля политику предстоит операция по установке кардиостимулятора. Оперативное вмешательство было запланировано в стенах центра «Шеба» госпиталя «Тель ха-Шомер».

По информации канцелярии, исполнять обязанности премьер-министра Израиля во время операции Нетаньяху должен министр юстиции Ярив Левин.