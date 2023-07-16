Тель-Авив, Израиль, 16 июля, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху 16 июля выписали из центра Sheba госпиталя Tel HaShomer, куда его доставили накануне днём из-за недомогания. Об этом сообщила государственная радиостанция Kan.

РИА Новости/Сергей Гунеев Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Источники в центре Sheba заявили, что причиной госпитализации политика стало обезвоживание. При этом нарушений сердечного ритма медики не выявили.

Как сообщало ИА Регнум, днём 15 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи больницы «Тель ха-Шомер» из своего дома в Кейсарии из-за плохого самочувствия. Его направили на обследование.

Ночь до следующего дня он провёл в медучреждении под наблюдением врачей. Ему имплантировали в сердце устройство для мониторинга сердечной аритмии, с помощью которого медики планировали выяснить причину недомогания.

В канцелярии главы израильского правительства заявили, что премьер-министра могут выписать уже в ближайшее время. Отмечалось, что анализы политика в норме, а его состояние очень хорошее.

Специалист по кардиологии в центре Sheba профессор Иегуда Адлер настоятельно рекомендовал Нетаньяху снизить нагрузку. Он уверен, что подобный инцидент со здоровьем может быть только началом.