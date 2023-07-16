Тель-Авив, Израиль, 24 июля, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утром 24 июля отпустили домой после хирургического вмешательства, во время которого политику установили кардиостимулятор. Операцию провели в медицинском центре Sheba госпиталя Tel HaShomer. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выписан из больницы», ― говорится в заявлении.

По данным телеканала Walla, перед выпиской Нетаньяху прошёл медосмотр, все показатели в норме.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали. Причиной госпитализации политика медики назвали обезвоживание. При обследовании врачи не выявили у премьера нарушений сердечного ритма.

Специалист по кардиологии в центре Sheba профессор Иегуда Адлер настоятельно рекомендовал Нетаньяху снизить нагрузку, поскольку подобный инцидент со здоровьем может быть только началом.

Позднее канцелярия Нетаньяху сообщила, что в ночь на 23 июля политику предстоит операция по установке кардиостимулятора. Оперативное вмешательство запланировали в стенах центра «Шеба» госпиталя «Тель ха-Шомер». Врачи рекомендовали Нетаньяху установить кардиостимулятор после того, как устройство мониторинга сердечного ритма выявило у него аритмию.

Радио Kan сообщило, что операция по имплантации кардиостимулятора прошла успешно и без осложнений.