Москва, 31 марта, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Заявления мэра Парижа Анн Идальго, не желающей принимать спортсменов из России и Белоруссии, идут вразрез с решением Международного олимпийского комитета (МОК) допустить их к соревнованиям. Об этом олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила 31 марта.

Schreyer/imago images/Schreyer/ТАСС

По её словам, Идальго, вероятно, добивается того, чтобы россиян вообще не было в Париже в дни Олимпиады. Хотя и без её слов Франция может просто не пустить российских атлетов в страну даже при наличии всех допусков и документов.

«Такими заявлениями она просто подставила МОК, который только-только заявил об отсутствии бойкота», — сказала Журова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Идальго 28 марта во время визита в Киев заявила, что парижане не будут рады российским и белорусским участникам Олимпиады. Украинских атлетов, отметила она, в Париже встретят «как героев».

Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила объявить бойкот товарам из Франции. По её словам, российские активисты вполне могут начать маркировать французские товары наклейками «нам не рады в Москве». При этом в России найдётся, чем их заменить. Потом она поздравила парижского мэра и власти Франции с 210-летием входа русской армии в Париж после победы в Отечественной войне 1812 года.

Ранее МОК запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже. Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклауд заявил, что медали, которые они получат, не будут учитываться ни в одной из турнирных таблиц.