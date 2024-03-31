Москва, 31 марта, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова поздравила мэра Парижа Анн Идальго и власти Франции с 210-летием входа русской армии в Париж после победы России в Отечественной войне 1812 года. Она опубликовала соответствующий пост в Telegram-канале.

Дмитрий Астрахань/ИЗВЕСТИЯ

«Мэра Парижа Анн Идальго и всю русофобскую прослойку нынешних французских властей от души с праздником! В своё время их предшественники не оценили миролюбия России и жестоко за это поплатились. Мы за мир и сотрудничество, но на равноправной основе. Мы высоко ценим наш уникальный опыт взаимодействия с Францией в лучших его проявлениях, но кто к нам сунется, тот…» — написала Захарова, указывая при этом на пост МИД РФ, посвящённый этой дате.

В нём сообщается, что Отечественная война 1812 года, закончившаяся изгнанием интервентов из России, стала началом так называемой Большой Европейской войны 1812–1815 годов, одним из ярких эпизодов которой стало взятие русской армией Парижа 31 марта 1814 года.

«В отечественной историографии данная кампания обозначена как Заграничные походы русской армии, в ходе которых совместно с армиями союзников — Пруссии, Австрии, Швеции, Великобритании — государства Европы были освобождены от французского гнёта», — следует из сообщения.

Уточняется, что именно после взятия русскими войсками Парижа, 6 апреля в Фонтенбло Наполеон отрёкся от престола и был сослан на остров Эльбу.

«Россия сыграла важнейшую роль в сохранении Франции в её границах и взяла под свою защиту французские города, предотвратив их разграбление прусскими и австрийскими войсками. Русская армия по указу Александра I обеспечила неприкосновенность коллекций Лувра и других французских музеев, исторических памятников», — напомнил МИД РФ.

Как передавало ИА Регнум, ранее Мария Захарова посоветовала министру иностранных дел Германии Анналене Бербок купить карту и учебник истории.

Так она прокомментировала высказывания Бербок о том, что президент России Владимир Путин якобы хочет втянуть НАТО в войну с РФ и именно поэтому якобы отказывается от мирных переговоров по конфликту на Украине.

Российский дипломат задалась вопросом, в курсе ли Бербок, что это не российские базы окружали страны НАТО, а Североатлантический альянс расширялся на восток по периметру России?

Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства пошутила о поисках в Лондоне пропавшей принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Захарова написала, что её ищут уже два месяца, а быстро в Лондоне находятся только «Новичок» и «рука Москвы».

Вместе с тем дипломат дала совет «одураченным» жителям Великобритании, как быстрее найти принцессу. Она предложила им нанять находящихся там же «бродячих» расследователей Марию Певчих, Христо Грозева и Bellingcat (организация, признанная в РФ нежелательной)». Она напомнила, что чего только они ни находили в Лондоне, поэтому с поисками принцессы точно справятся.