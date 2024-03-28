Москва, 28 марта, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 131 украинский беспилотник. Об этом 28 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбито 26 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства», — сказал Конашенков.

Он добавил, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта Конашенков сообщил, что российские военные нанесли поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов Украины. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были поражены американская САУ М109 Paladin, а также гаубица М198, немецкая самоходная артиллерийская установка PzH 2000.

Российские войска за время проведения специальной военной операции уничтожили свыше 17 тыс. беспилотников ВСУ.