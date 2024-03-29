Москва, 29 марта, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Российская система ПВО за сутки уничтожила 175 украинских беспилотников, перехватила 21 снаряд к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и Vampire. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 29 марта на брифинге.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Он уточнил, что всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 17 658 вражеских беспилотников и 489 зенитных ракетных комплексов.

Самолёты ВСУ уничтожены в количестве 577 единиц, вертолёты — 270, танки и другие боевые бронированные машины — 15 642, боевые машины РСЗО — 1256, орудия полевой артиллерии и миномёты — 8573, автомобильная техника — 20 343 единицы.

По данным ведомства, ночью все назначенные цели — объекты энергетики и противовоздушной обороны ВСУ — были поражены групповым ударом, нанесённым высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Для удара применялись в том числе аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее Конашенков проинформировал о 131 украинском беспилотнике, уничтоженном в течение суток. ВС РФ также сбили 26 реактивных снарядов к РСЗО HIMARS производства США и установкам RM-70 Vampire чешского производства.