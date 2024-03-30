Москва, 30 марта, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России около 15:15 уничтожили над Белгородской областью пятый за текущие сутки украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 15:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, войска киевского режима пытаются атаковать Белгородскую область с помощью беспилотников с утра.

Российские силы ПВО сбили первый дрон около 07:30 мск, второй был уничтожен в течение получаса после первого. Третий — около 14:00. Четвёртый БПЛА, который ВСУ направили на Белгородскую область, ликвидирован спустя 20 минут.

Кроме того, украинская армия предпринимала попытки атаковать с помощью беспилотников Белгородскую область 29 марта. В результате одной из воздушных атак в Белгороде было повреждено остекление в 17 многоквартирных домах, зданиях гимназии и «Белгород Арены».