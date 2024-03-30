Москва, 30 марта, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России около 14:00 уничтожили в небе над Белгородской областью третий за текущие сутки украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«30 марта около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — следует из сообщения.

Как передавало ИА Регнум, первый раз за текущие сутки об уничтожении украинского дрона в Белгородской области Минобороны РФ сообщало около 07:30 мск.

Второй беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью был уничтожен в течение получаса после первого.