Белгород, 30 марта, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Второй за полчаса украинский беспилотник самолётного типа уничтожили над территорией Белгородской области, сообщила 30 марта пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Киевский режим предпринял попытку совершения террористической атаки по объектам на территории России около 08:00 мск. БПЛА противника сбили над регионом дежурные средства ПВО, уточнили в ведомстве.

Ранее в Минобороны проинформировали об украинском беспилотнике, сбитом над Белгородской областью около 07:30 мск.

Как сообщало ИА Регнум, Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так, вечером 29 марта российские средства ПВО сбили над регионом украинский беспилотник самолётного типа.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки БПЛА противника на многоквартирный жилой дом в Белгороде погиб мужчина, ещё три человека пострадали. Пять квартир были повреждены.

Кроме того, 29 марта в Белгороде и Белгородском районе действовало предупреждение о ракетной опасности. Средства ПВО сбили на подлёте к городу 15 воздушных целей.

Минобороны ранее показало кадры с работой расчётов буксируемых пушек «Гиацинт-Б», которые наносят сокрушительные удары по позициям противника в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.