Москва, 30 марта, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России около 14:20 уничтожили в небе над Белгородской областью четвёртый за текущие сутки украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 14:20 мск ещё один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, силы ПВО России сбили два украинских БПЛА утром. Первый около 07:30 мск, второй был уничтожен в течение получаса после первого.

Третий дрон киевского режима российские силы ПВО уничтожили около 14:00.

Кроме того, украинская армия предпринимала попытки атаковать дронами Белгородскую область 29 марта. Минобороны сообщало об уничтожении украинского беспилотника самолётного типа.