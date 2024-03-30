Москва, 30 марта, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен над территорией Белгородской области, сообщила 30 марта пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По сообщению ведомства, попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресечена около 07:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 марта российские средства ПВО также сбили над Белгородской областью украинский беспилотник самолётного типа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 29 марта, что в результате атак украинского беспилотника на многоквартирный жилой дом в Белгороде погиб мужчина, ещё три человека пострадали.

Минобороны ранее распространило кадры с работой расчётов буксируемых пушек «Гиацинт-Б», которые наносят сокрушительные удары по позициям ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.