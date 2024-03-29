Белгород, 29 марта, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Остекление в 17 многоквартирных домах, зданиях гимназии и «Белгород Арены» повреждено в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны Украины. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 29 марта в Telegram-канале.

Павел Колядин/ТАСС

Он уточнил, что стёкла выбило в 37 квартирах, в одной из квартир серьёзно повреждён балкон. Осколками посекло 12 автомобилей.

«Ночь выдалась неспокойной. Но, слава Богу, обошлось без жертв и пострадавших. Пострадали «Белгород Арена», 22-я гимназия», — добавил Гладков.

В Белгородском районе в посёлке Дубовое зафиксировано повреждение кровли, в селе Репное осколками посекло автомобиль.

Глава региона добавил, что накануне 300 белгородских детей приняли в Липецкой области, ещё 250 — в ХМАО. Всего в других российских регионах размещены более 3,5 тыс. детей. Более 1 тыс. взрослых белгородцев находятся в ПВР в Воронежской и Ярославской областях, Карачаево-Черкесии. Более 2 тыс. человек из Грайворонского округа находятся в ПВР на территории области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Белгороде и Белгородском районе действовало предупреждение о ракетной опасности. Средства ПВО сбили на подлёте к городу 15 воздушных целей. По данным Минобороны, украинские войска пытались атаковать Белгород с помощью системы залпового огня RM-70 «Вампир».