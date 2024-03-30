Шебекинский район, Белгородская область, 30 марта, 2024, 14:30 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны ВСУ три населённых пункта Белгородской области остались без энергоснабжения, сообщил 30 марта глава региона Вячеслав Гладков.

Дарья Антонова ИА Регнум

Пострадавших в результате обстрела не было, отметил он.

«Под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты 3 населённых пунктов: хуторов Мухин и Панков, а также посёлка Первомайский», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Сотрудники аварийных служб приступят к ликвидации последствий обстрела после согласования с Министерством обороны, добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ в последнее время усилили обстрелы приграничных районов Белгородской области и областного центра. В результате очередной атаки 29 марта один человек погиб, трое получили ранения. В ночь на 29 марта в регионе объявлялась ракетная опасность, над Белгородом и Белгородским районом было сбито 15 воздушных целей.

30 марта Минобороны сообщило об уничтожении над территорией Белгородской области двух беспилотников ВСУ самолётного типа. Кроме того, в Грайворонском округе объявлялась ракетная опасность.

19 марта Гладков сообщил, что из Белгорода и приграничных с Украиной районов области в другие регионы России вывезут около 9 тысяч детей. Школьники этих районов проведут четвёртую четверть учебного года на дистанционном обучении.