Белгород, 29 марта, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Над Белгородом и Белгородским районом ночью 29 марта уничтожили 15 воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел Белгорода

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 15 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Валентина Демидова Последствия атаки ВСУ на Белгород

После отражения атаки ВСУ в Белгороде оказались выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, уточнил он. В одном из многоквартирных домов осколками снаряда сильно повреждён балкон одной квартиры. Также осколками, предварительно, посечены 12 автомобилей. Кроме того, повреждено остекление в городской гимназии № 22 и в спорткомлексе «Белгород-Арена».

В посёлке Дубовое Белгородского района повреждения получила кровля в одном из частных домовладений. В селе Репное осколки посекли один автомобиль. Оперативные службы устраняют последствия обстрела, добавил Гладков.

Telegram-канал Валентина Демидова Последствия атаки ВСУ на Белгород

Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что в результате атаки со стороны украинских боевиков под огнём оказался спальный район города. Специалисты закрывают тепловой контур в пострадавших от обстрелов домах. Фиксируется размер ущерба. Пострадавших среди населения нет, заключил Демидов.

Telegram-канал Валентина Демидова Последствия атаки ВСУ на Белгород

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 марта в Белгороде и Белгородском районе объявили о ракетной опасности. Жителей призвали укрыться в безопасных местах и не подходить к окнам.

Торговые центры Белгорода частично закрывали из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков допустил открытие верхних этажей ТЦ. С соответствующей просьбой к правительству обратились предприниматели. На заседании оперативного штаба 28 марта глава региона пообещал рассмотреть данный вопрос. Гладков также отметил важную роль малого и среднего бизнеса в сохранении социально-экономического развития региона.