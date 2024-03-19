Почти 9 тыс. детей вывезут из Белгородской области в другие регионы
Гладков: из-за обстрелов из Белгородской области вывезут почти девять тысяч детей
Белгород, 19 марта, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Из Белгородской области в другие регионы России вывезут около 9 тысяч детей. Такое решение приняли из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков заявил 19 марта на заседании президиума генсовета «Единой России».
Он добавил, что на фоне участившихся ударов со стороны украинской армии отселяют большое количество сёл.
«Сейчас планируем вывоз порядка 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района», ― уточнил он.
Гладков сообщил, что 22 марта 1,2 тысячи детей поедут в Пензу, Тамбов, Калугу и в Ставропольский край.
Как сообщало ИА Регнум, в последнюю неделю массированные удары ВСУ по территории Белгородской области участились. Украинская армия бьёт по жилым районам по несколько раз в день ежедневно.
В Белгородской области 14 марта несколько раз включали сигнал ракетной опасности. Кроме того, на территорией региона сбили несколько беспилотников, а один дрон ВСУ атаковал автомобиль, в результате чего пострадали два человека. Ещё 14 беспилотников сбили над территорией региона в ночь на 14 марта.
Также средства ПВО днём 14 марта сбили над территорией области восемь реактивных снарядов. В этот же день ВСУ обстреляли город Грайворон, ранения получили четыре человека. Число пострадавших достигло 19 человек.
Гладков 16 марта сообщил, что в результате обстрела Белгорода два человека погибли, ещё трое пострадали. В этот же день Минобороны сообщило, что над Белгородской областью перехватили восемь реактивных снарядов РСЗО Vampire. Попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресекли около 08:00 мск.
В результате атаки украинским дроном-камикадзе в посёлке Горьковский 18 марта погиб один мирный житель, ещё двое пострадали.
Российские силы противовоздушной обороны 19 марта уничтожили девять снарядов реактивных систем залпового огня Vampire в небе над Белгородской областью. Ранее в тот же день региональный главк МЧС сообщил об объявленной в Белгороде и Белгородском районе ракетной опасности. В ведомстве рекомендовали жителям по возможности не выходить на улицу и не подходить к окнам.