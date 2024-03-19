Белгород, 19 марта, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Из Белгородской области в другие регионы России вывезут около 9 тысяч детей. Такое решение приняли из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков заявил 19 марта на заседании президиума генсовета «Единой России».

Максим Блинов/РИА Новости

Он добавил, что на фоне участившихся ударов со стороны украинской армии отселяют большое количество сёл.

«Сейчас планируем вывоз порядка 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района», ― уточнил он.

Гладков сообщил, что 22 марта 1,2 тысячи детей поедут в Пензу, Тамбов, Калугу и в Ставропольский край.

Как сообщало ИА Регнум, в последнюю неделю массированные удары ВСУ по территории Белгородской области участились. Украинская армия бьёт по жилым районам по несколько раз в день ежедневно.

В Белгородской области 14 марта несколько раз включали сигнал ракетной опасности. Кроме того, на территорией региона сбили несколько беспилотников, а один дрон ВСУ атаковал автомобиль, в результате чего пострадали два человека. Ещё 14 беспилотников сбили над территорией региона в ночь на 14 марта.

Также средства ПВО днём 14 марта сбили над территорией области восемь реактивных снарядов. В этот же день ВСУ обстреляли город Грайворон, ранения получили четыре человека. Число пострадавших достигло 19 человек.

Гладков 16 марта сообщил, что в результате обстрела Белгорода два человека погибли, ещё трое пострадали. В этот же день Минобороны сообщило, что над Белгородской областью перехватили восемь реактивных снарядов РСЗО Vampire. Попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресекли около 08:00 мск.

В результате атаки украинским дроном-камикадзе в посёлке Горьковский 18 марта погиб один мирный житель, ещё двое пострадали.

Российские силы противовоздушной обороны 19 марта уничтожили девять снарядов реактивных систем залпового огня Vampire в небе над Белгородской областью. Ранее в тот же день региональный главк МЧС сообщил об объявленной в Белгороде и Белгородском районе ракетной опасности. В ведомстве рекомендовали жителям по возможности не выходить на улицу и не подходить к окнам.