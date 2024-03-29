Белгород, 29 марта, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате удара беспилотника ВСУ в многоквартирный жилой дом в Белгороде, сообщил 29 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Константин Михальчевский/ РИА Новости

Ещё два человека получили ранения.

«Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолётного типа. Беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина. Пострадали два человека», — написал Гладков в Telegram-канале.

Супруга погибшего получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра, рассказал губернатор. Женщину доставили в клиническую больницу. Ещё один пострадавший, с осколочным ранением поясничной области, обратился в больницу самостоятельно. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, в результате удара дрона ВСУ, по предварительным данным, были повреждены окна и балконные остекления в пяти квартирах и пострадал припаркованный рядом с домом автомобиль, отметил Гладков. На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб, ожидается прибытие взрывотехников Минобороны РФ, добавил он.

Губернатор также выразил соболезнования близким погибшего.

Как передавало ИА Регнум, ранее 29 марта Минобороны сообщало, что над территорией Белгородской области около 10:00 мск был сбит беспилотник ВСУ самолётного типа и таким образом была пресечена попытка совершить террористическую атаку.

Кроме того, 29 марта в Белгороде и Белгородском районе действовало предупреждение о ракетной опасности. Средства ПВО сбили на подлёте к городу 15 воздушных целей. Минобороны сообщило, что ВСУ пытались атаковать Белгород с помощью системы залпового огня RM-70 «Вампир».