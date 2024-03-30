Белгород, 30 марта, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Школьники Белгорода и приграничных районов Белгородской области проведут четвёртую четверть учебного года на дистанционном обучении, сообщил 30 марта глава региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Соответствующие решения были приняты оперативным штабом Белгородской области.

«Самое главное (решение. — Прим. ред.) — дистанционное обучение в четвёртой четверти в школах у детей приграничных муниципалитетов плюс Белгород, плюс Яковлевский городской округ. На всех остальных территориях Белгородской области, как и было ранее, очное обучение. В 30-километровой зоне от государственной границы проводить занятия в кружках и секциях на сегодня, к сожалению, невозможно», — написал Гладков в Telegram-канале.

Он также отметил, что пять тысяч детей из приграничных районов области уже выехали в другие регионы. 29 марта группы детей прибыли в Петербург, Махачкалу и Брянск. Гладков поблагодарил власти регионов страны за поддержку.

«Уверен, что дети, очно получая образование, самое главное — знакомясь с новыми друзьями, увидят, какая огромная и большая наша страна, с большим количеством традиций, красивых городов, сёл, какая у нас великолепная природа, — эти впечатления прекрасные останутся с ними навсегда», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта Гладков сообщил, что из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа и Грайворонского района Белгородской области в другие регионы России вывезут около 9 тысяч детей. 22 марта первые группы, 1200 детей, отправились в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.

ВСУ в последнее время усилили обстрелы приграничных районов Белгородской области и областного центра. В результате очередной атаки 29 марта один человек погиб, трое получили ранения. Кроме того, 29 марта в Белгороде и Белгородском районе действовало предупреждение о ракетной опасности. Средства ПВО сбили на подлёте к городу 15 воздушных целей.