Москва, 30 марта, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Изменение риторики главы киевского режима Владимира Зеленского в отношении переговоров с Россией может быть связано с ожиданием крупного наступления Вооружённых сил России. Такое мнение 30 марта корреспонденту ИА Регнум высказал политолог Ростислав Ищенко.

Global Look Press/Keystone Press Agency/President Of Ukraine Владимир Зеленский

Зеленский в беседе с телеканалом CBS впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. Ранее Украина заявляла, что начало мирных переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию страны в границах 1991 года.

Политолог отметил, что ранее Зеленский законодательно запретил переговоры с Россией. В то же время Запад не успевает оказать Украине всю необходимую поддержку, а ВСУ не могут сдержать российское наступление. Сейчас почти каждый день поступают сообщения о том, что российские военнослужащие освобождают населённые пункты.

«Зеленский и его западные союзники ожидают, что Россия начнёт более крупное наступление в середине мая. А это для них будет катастрофой. Зеленский понимает, что у киевского режима очень плохие шансы, что у ВСУ нет возможности продолжать боевые действия. Поэтому он и допустил переговоры. Но допустить возможность не значит начать переговоры. Когда люди готовы к переговорам, они не заявляют о том, что они теоретически могут состояться. Они просто, как советовал папа римский, выбрасывают белый флаг и посылают в Москву гонца. Поэтому допустить начало переговоров и начать переговоры — это две разные вещи», — отметил политолог.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский полагает, что ВСУ не придётся возвращать все территории исключительно военным путём. По его мнению, для достижения границ ВСУ нужны поставки западного оружия и «полная торговая блокада» России. Зеленский не раз заявлял, что переговоров с Москвой он вести не будет, пока ВСУ не подойдут к границам Украины 1991 года — с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

Президент Владимир Путин в марте 2024 года заявил, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.

Кремль и МИД ранее не раз отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что переговоры Москвы и Киева могут пройти между вторым и третьим «мирными саммитами» в Швейцарии, где будет обсуждаться так называемая формула мира Зеленского, причём и переговоры тоже якобы будут основываться на указанной «формуле», которая может быть скорректирована в ходе обсуждения без представителей Москвы. В ответ в Кремле заявили, что заявления МИД Украины о возможных переговорах с Россией противоречат ранее введённому Зеленским запрету на переговоры с РФ, а попытки навязать России «правила» для проведения таких переговоров неприемлемы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 марта высказала мнение, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией объясняются тем, что Зеленский нервничает. Она напомнила, что у Зеленского «выборы на носу». При этом решением главы киевского режима президентские выборы на Украине, которые должны были состояться весной 2024 года, отменены.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 марта заявил, что с момента начала специальной военной операции России геополитическая реальность поменялась, в состав России вернулись четыре региона. С появлением в составе России четырёх новых субъектов всем придётся считаться, отметил он.