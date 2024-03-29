Число пострадавших при атаке дрона на дом в Белгороде увеличилось до трёх
Гладков: три человека пострадали при атаке беспилотника на дом в Белгороде
Белгород, 29 марта, 2024, 20:34 — ИА Регнум. Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на дом в Белгороде увеличилось до трёх. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Ситуация очень сложная. Сегодня опять у нас погиб мужчина, три человека ранены», — отметил глава региона во время прямого эфира «10 вопросов Губернатору» в соцсети «ВКонтакте».
Как передавало ИА Регнум, ранее Гладков сообщил, что в результате удара беспилотника ВСУ в многоквартирный жилой дом в Белгороде погиб мужчина.
Отмечалось, что супруга погибшего получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра, рассказал губернатор. Женщину доставили в клиническую больницу. Ещё один пострадавший с осколочным ранением поясничной области обратился в больницу самостоятельно. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Кроме того, в результате удара дрона ВСУ, по предварительным данным, были повреждены окна и балконные остекления в пяти квартирах и пострадал припаркованный рядом с домом автомобиль, отметил Гладков.
Губернатор выразил соболезнования близким погибшего.
29 марта Минобороны сообщало, что над территорией Белгородской области около 10:00 мск был сбит беспилотник ВСУ самолётного типа и таким образом была пресечена попытка совершить террористическую атаку.