Белгород, 29 марта, 2024, 20:34 — ИА Регнум. Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на дом в Белгороде увеличилось до трёх. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Елизавета Демидова/ТАСС

«Ситуация очень сложная. Сегодня опять у нас погиб мужчина, три человека ранены», — отметил глава региона во время прямого эфира «10 вопросов Губернатору» в соцсети «ВКонтакте».

Как передавало ИА Регнум, ранее Гладков сообщил, что в результате удара беспилотника ВСУ в многоквартирный жилой дом в Белгороде погиб мужчина.

Отмечалось, что супруга погибшего получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра, рассказал губернатор. Женщину доставили в клиническую больницу. Ещё один пострадавший с осколочным ранением поясничной области обратился в больницу самостоятельно. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, в результате удара дрона ВСУ, по предварительным данным, были повреждены окна и балконные остекления в пяти квартирах и пострадал припаркованный рядом с домом автомобиль, отметил Гладков.

Губернатор выразил соболезнования близким погибшего.

29 марта Минобороны сообщало, что над территорией Белгородской области около 10:00 мск был сбит беспилотник ВСУ самолётного типа и таким образом была пресечена попытка совершить террористическую атаку.